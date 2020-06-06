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06.06.2020 (10:04)

В Армении началось сезонное обслуживание военных объектов ЮВО

В Ереванском и Гюмрийском военных гарнизонах работники коммунальных организаций приступили к плановым работам по контролю состояния жилых и служебных объектов, регламентному обслуживанию коммуникаций, котельных, канализационных сооружений, инженерных сетей, жилых объектов и казарменно-жилищного фонда российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении.

В данный момент проводятся ремонтно-восстановительные работы внутренних помещений общежитий, столовых, казарм для проживания военнослужащих, систем отопления и восстановление фасадов служебных объектов.

К началу отопительного сезона 2020-2021 гг. будет подготовлено более 100 объектов российской военной базы.

К концу текущего года запланировано завершить строительство культурно-досуговых центров в двух военных городках и общежития для военнослужащих, проходящих службу по контракту в соединении ЮВО, а также ремонтно-восстановительные работы и капитальный ремонт на 5 административных объектах в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах военной базы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Армения
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