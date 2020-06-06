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06.06.2020 (09:27)

Более 130 военнослужащих ЮВО в Волгоградской области заселились в служебное жилье с начала года

С начала текущего года 134 военнослужащих Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) и членов их семей заселились в служебное жилье.

Отделение (территориальное, г. Волгоград) ФГКУ «Южное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации ведет работу по обеспечению жилыми помещениями для постоянного проживания военнослужащих Волгоградского территориального гарнизона.

В январе-мае 2020 года 28 семей военнослужащих, в том числе 7 многодетных семей, обеспечены жилищной субсидией на сумму свыше 204 млн. руб. Включено в списки на предоставление служебных жилых помещений 146 военнослужащих.

Кроме того, с начала года 251 военнослужащий включен в реестр НИС, что больше на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличилось количество человек, реализовавших право использования целевого жилищного займа на приобретение жилого помещения в рамках НИС. За весь 2019 год реализовали это право 223 военнослужащих, а за 5 месяцев 2020 года –уже 110 военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Социальное развитие , Жилье
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