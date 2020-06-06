06.06.2020 (08:45)

В подразделениях армейского корпуса Черноморского флота проходят занятия по боевой подготовке с молодым пополнением

В частях и подразделениях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) проходят занятия по боевой подготовке с молодым пополнением призыва «Весна-2020».

К прибытию молодого пополнения в соединениях и воинских частях корпуса была подготовлена учебная материальная база, пополнены запасы необходимой медицинской аппаратуры и оборудования, медикаментов и дезинфицирующих средств.

В связи с действующими в регионе противоэпидемическими ограничениями новобранцы были размещены в отдельных казармах, питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих. Контроль состояния здоровья прибывших осуществляется постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки.

С учётом карантинных мероприятий с молодым пополнением проводятся занятия по основным предметам боевой подготовки (огневая, строевая, военно-медицинская, специальная и военно-политическая подготовка, общевоинские уставы и тактика).

Все занятия проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, военнослужащие находятся в медицинских масках и резиновых перчатках.

После окончания периода изоляции и проведения повторного теста на наличие инфекционных заболеваний военнослужащие приступят к плановым занятиям летнего периода обучения в составе штатных подразделений.

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