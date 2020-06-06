06.06.2020 (08:15)

В Симферополе прошла тренировка парадных расчетов армейского корпуса Черноморского флота

Тренировка парадных расчетов – участников Парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась на территории соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

В составе парадных коробок прошли свыше 1000 военнослужащих объединения, дислоцированного в Республике Крым, которые отработали соблюдение интервалов и дистанций, слаженность и равнение в парадном строю во время движения.

В ходе тренировок к проведению парада строго соблюдаются санитарно-противоэпидемиологические требования: военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр, личный состав при себе имеет маски, перчатки, антисептики. Место проведения тренировки и транспорт, на котором происходит перевозка военнослужащих к месту проведения тренировок, проходит полную дезинфекционную обработку силами подразделений РХБ защиты флота.

Тренировка прошла в соответствие со сценарием проведения парада 24 июня, под руководством командира армейского корпуса ЧФ, начальника Симферопольского гарнизона генерал-майора Константина Касторнова.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице