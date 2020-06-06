06.06.2020 (08:30)

В соединениях и воинских частях ВВО проведены практические тренировки по противодействию терроризму

Первые тренировки по противодействию терроризму проведены в новом периоде обучения в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

Военнослужащими отрабатывались действия по отражению попыток нападения условных незаконных вооружённых групп на КПП в гарнизонах и военных городках, складах с боеприпасами, парках боевых машин и других военных объектах.

Подразделениями антитеррористической защищенности также выполнялись задачи по обнаружению, блокированию и обезвреживанию незаконных вооруженных формирований в пределах гарнизонов.

В процессе тренировок совершенствовались навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной и РХБ разведки, обезвреживанию самодельных взрывных устройств. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись холостые боеприпасы к стрелковому оружию, имитационные заряды, взрывпакеты, дымы.

До конца текущего года, помимо ежедневных тренировок, в соединениях и воинских частях объединения спланированы к проведению совместные учения по противодействию терроризму с подразделениями военной полиции, а также во взаимодействии с другими силовыми структурами региона в зоне ответственности ВВО.



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