Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.06.2020 (07:45)

В Бурятии разведчики ВВО обучаются поиску и ликвидации «противника» в горной местности

В Республике Бурятия разведчики танкового соединения Восточного военного округа, учатся уничтожать условного противника в труднодоступных местах, изучают программу горной подготовки.

На начальном этапе обучения военнослужащие осваивают навыки по горной подготовке со специальным снаряжением и оказанию первой медицинской помощи.

Военнослужащие преодолеют малоизученный маршрут в горно-лесистой местности протяженностью свыше 12 км.

Для преодоления горного рельефа разведчики учатся использовать специальное снаряжение.

В программу подготовки также входит освоение способов добычи пищи в условиях горной тайги с использованием капканов и ловушек. Обустройство дневок и ночлегов с использованием подручных средств.

Пресс-служба Восточного военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false