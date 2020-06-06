06.06.2020 (07:45)
В Бурятии разведчики ВВО обучаются поиску и ликвидации «противника» в горной местности
В Республике Бурятия разведчики танкового соединения Восточного военного округа, учатся уничтожать условного противника в труднодоступных местах, изучают программу горной подготовки.
На начальном этапе обучения военнослужащие осваивают навыки по горной подготовке со специальным снаряжением и оказанию первой медицинской помощи.
Военнослужащие преодолеют малоизученный маршрут в горно-лесистой местности протяженностью свыше 12 км.
Для преодоления горного рельефа разведчики учатся использовать специальное снаряжение.
В программу подготовки также входит освоение способов добычи пищи в условиях горной тайги с использованием капканов и ловушек. Обустройство дневок и ночлегов с использованием подручных средств.