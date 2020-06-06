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06.06.2020 (08:00)

Юнармейцы Якутии помогают благоустроить мемориал в честь Великой Победы

Юнармейцы Республики Саха (Якутия) приступили к благоустройству мемориала воинской славы в п.Беркакит Нерюнгринском районе.

Юные патриоты проводят выравнивание и подготовку земли, высадку саженцев деревьев и цветов, покраску и благоустройство территории. Особое внимание будет уделено покраске боевого танка - главного украшения мемориала. Мероприятия проходят с соблюдением повышенных санитарных норм.

Юнармейцы региона регулярно выступают с инициативой о помощи ветеранам, выступают в роли волонтеров и активно участвуют в различных военно-патриотических акциях движения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Юнармия
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