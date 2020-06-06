06.06.2020 (07:30)
Первую радиотренировку провели связисты ВВО в новом периоде обучения
Первая радиотренировка в новом периоде обучения проведена в войсках связи Восточного военного округа.
В ходе практической части мероприятия специалисты организовали устойчивую и защищенную связь с использованием открытых, защищенных и закрытых каналов между пунктами управления и подчиненными подразделениями.
При проведении радиотренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры.
Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.
В мероприятиях были задействованы современные командно-штабные машины «Артек», радиостанции «Азарт» и другие комплексы.