06.06.2020 (06:15)
В армейский корпус на Сахалине продолжает прибывать молодое пополне-ние весеннего призыва
В воинские части армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцирующегося на острове Сахалин, продолжает прибывать молодое пополнение весеннего призыва.
В целях нераспространения вирусной инфекции, особое внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий, которые проводятся не менее двух раз в день в жилых и бытовых помещениях казарм, где размещаются новобранцы.
Все прибывшие для прохождения военной службы обеспечены персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться, как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.
Каждый военнослужащий на призывном пункте получил армейский несессер, который включает в себя шампунь-гель для душа, зубную пасту, зубную щетку, гель для бритья, дезодорант, бритвенный станок, полотенце и другие компоненты.
Кроме того, призывники обеспечиваются сим-картами для связи с родителями, которая позволяет военнослужащему звонить родным с места прохождения службы на льготных условиях.
Всего на сегодняшний день в войска армейского корпуса на Сахалине прибыло более 200 призывников.