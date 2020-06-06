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06.06.2020 (06:15)

В армейский корпус на Сахалине продолжает прибывать молодое пополне-ние весеннего призыва

В воинские части армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцирующегося на острове Сахалин, продолжает прибывать молодое пополнение весеннего призыва.

В целях нераспространения вирусной инфекции, особое внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий, которые проводятся не менее двух раз в день в жилых и бытовых помещениях казарм, где размещаются новобранцы.

Все прибывшие для прохождения военной службы обеспечены персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться, как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Каждый военнослужащий на призывном пункте получил армейский несессер, который включает в себя шампунь-гель для душа, зубную пасту, зубную щетку, гель для бритья, дезодорант, бритвенный станок, полотенце и другие компоненты.

Кроме того, призывники обеспечиваются сим-картами для связи с родителями, которая позволяет военнослужащему звонить родным с места прохождения службы на льготных условиях.

Всего на сегодняшний день в войска армейского корпуса на Сахалине прибыло более 200 призывников.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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