06.06.2020 (05:15)

В соединениях и воинских частях ВВО готовятся к прибытию молодых лейтенантов

В войсках Восточного военного округа (ВВО), в ближайшее время ожидается прибытие молодых офицеров - выпускников военных вузов этого года.

Лейтенанты будут назначены на первичные офицерские должности в дивизиях, бригадах и отдельных воинских частях ВВО, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском крае, Амурской, Сахалинской областях, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Приморье и на Камчатке.

Командованием округа и общевойсковых объединений разработан комплекс мероприятий, направленных на оказание помощи молодым офицерам при становлении в должности. По прибытии к месту прохождения службы каждый лейтенант будет обеспечен всеми видами довольствия.

Традиционно после принятия дел и должности молодым офицерам предстоит принять участие в сборах младшего офицерского состава, которые пройдут на базе общевойсковых объединений округа. В ходе проведения сборов лейтенантам предстоит на практике продемонстрировать знания по управлению подразделениями, применению оружия, вождению и обслуживанию боевых машин, полученные ими в военных учебных заведениях.



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