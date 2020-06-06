06.06.2020 (05:45)

На Камчатке проходит фотовыставка, приуроченная к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В городе Вилючинске газета «Тихоокеанская вахта» Министерства обороны РФ организовала фотовыставку, приуроченную к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Выставка посвящена жизни и деятельности воинских подразделений Тихоокеанского флота, дислоцированных на Камчатке.

В ней собраны редкие кадры выполнения истребителями-перехватчиками МиГ-31 задач по предназначению в районах Крайнего Севера и Арктики России, учебно-тренировочных полетов вертолетов Ка-27 в Авачинском заливе и отдаленных районах Камчатки. Многие них публикуются впервые, в том числе и кадры выполнения летчиками-истребителями дальних беспосадочных перелетов в район Северного ледовитого океана с проведением воздушных дозаправок. Все кадры сделаны с различной высоты и в различное время года и на них хорошо видна вся красота этого края.

Отдельный большой раздел выставки посвящен Подводным силам Тихоокеанского флота, которые базируются в городе Вилючинске.

Учитывая ограничения, которые введены в связи с пандемией коронавируса фотовыставка проходит пока в онлайн режиме и опубликована на сайте Министерства обороны РФ в разделе мультимедиа.

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