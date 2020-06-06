06.06.2020 (05:30)

Новейшее гидрографическое судно ТОФ «Александр Рогоцкий» проводит обслуживание навигационных средств на Камчатке и у островов Курильской гряды

Новейшее гидрографическое судно Войск и сил на Северо-востоке России «Александр Рогоцкий» вышло из Петропавловска-Камчатского для обслуживания средств навигационного обеспечения на территории от Авачинского залива до северных островов Курильской гряды.

В ходе технических работ проверяются светооптические приборы: осуществляется фокусировка, замена ламп и источников питания. После зимы проводится ремонт плавучих и береговых знаков и огней, автоматизированных маяков в прибрежной зоне.

Судно проекта 19910 «Александр Рогоцкий» вошло в состав Тихоокеанского флота в сентябре 2019 года. Оно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Основные задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов; обслуживание, осмотр, перезарядка и ремонт берегового и плавучего навигационного оборудования, перевозка различных грузов.

Водоизмещение судна - более 1200 тонн, длина корпуса – 59 метров, ширина – 11,4 метра. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания – около 3500 миль, автономность – более 25 суток. Экипаж – 22 человека.

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