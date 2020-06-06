06.06.2020 (05:00)

Военнослужащие полевого многопрофильного мобильного госпиталя ВВО прибыли в город Чита и приступили к его развертыванию

Личный состав полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Восточного военного округа, совершив марш своим ходом на штатной технике из Республики Бурятия протяженностью более 700 километров, прибыл в город Чита (Забайкальский край) и приступил к его развертыванию.

Силами подразделения РХБ защиты общевойскового объединения Восточного военного округа проведена специальная обработка автомобильной техники.

В составе прибывшей колонны полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 31 единица специальной военной техники.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В назначенном районе будут развернуты приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения полевого госпиталя, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

Переброска из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Восточного военного округа осуществлена в целях увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

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