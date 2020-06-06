06.06.2020 (05:01)

Военные железнодорожники ЗВО прибыли к месту проведения работ по восстановлению ж/д сообщения в Мурманской области.

Менее чем за двое суток железнодорожным транспортом со ст. Фокино (Брянская обл.) в г. Оленегорск (Мурманская обл.) на 34 платформах доставлены 70 военнослужащих и 36 единиц специальной техники (экскаваторы, бульдозеры, тралы, самосвалы) железнодорожного батальона 29 отдельной железнодорожной бригады ЗВО.

Протяженность маршрута составила более 2300 километров. Военные железнодорожники ЗВО уже сегодня приступят к проведению работ по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна протяженностью около 6 километров в целях восстановления железнодорожного сообщения.

Объем земляных работ составит свыше 60 тыс. кубических метров. Ранее в Оленегорск (Мурманская обл.) из Нижегородской области (аэр. Саваслейка) тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России были доставлены новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля КамАЗ, военнослужащие инженерно-саперного подразделения со всем необходимым для выполнения задач специальным оборудованием и материальными средствами. С использованием бурильной машины БУМ-2 специалисты инженерных войск ЗВО подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки насыпи для железнодорожного полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути. Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения задействовано свыше 100 военнослужащих и более 40 единиц специальной военной техники. Мероприятия по оказанию Минобороны России помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной в Мурманской области проводятся в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.



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