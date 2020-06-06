06.06.2020 (07:00)

Севастопольская мотострелковая бригада ЗВО усилила боевой состав гвардейской танковой армии

Отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада имени 60-летия СССР вошла в состав гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа для выполнения задач по обеспечению обороны Российской Федерации на Западном стратегическом направлении.

Бригада является мощным соединением, дислоцируемом в Новомосковском административном округе Москвы. На вооружении бригады стоят современные образцы вооружения, военной и специальной техники, такие как танки Т-90А, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитно-ракетные комплексы 9А34 «Стрела-10» и ЗСУ 2С6М «Тунгуска».

В этом году отдельная мотострелковая бригада примет участие в двухстороннем тактико-специальном учении совместно с отдельной танковой бригадой на полигоне «Мулино» в Нижегородской области.

Всего в летнем периоде обучения военнослужащим бригады предстоит провести более 300 занятий по боевой подготовке с боевой стрельбой из различного вида вооружения и военной техники.



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