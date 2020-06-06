06.06.2020 (06:30)

Военный парад 24 июня в Нижнем Новгороде откроет танк Т-34

Легендарный танк Т-34 откроет в Нижнем Новгороде военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.

В настоящее время экипаж танка, состоящий из лучших военнослужащих Западного военного округа, осуществляет подготовку для участия в тренировках. Всего тренировок пройдет порядка 10, а общая протяженность маршрута, который танк пройдет своим ходом, составит свыше 60 км.

В едином строю на военном параде в Нижнем Новгороде пройдут современные танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-80, реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», тяжелые огнеметные системы «Солнцепёк», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».



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