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06.06.2020 (06:00)

Снайперы общевойсковой армии ЗВО приступили к полевым сборам

Снайперы общевойсковой армии Западного военного округа приступили к полевым сборам со снайперами войсковых частей, соединений в Центрально-Черноземном регионе и Приволжье.

Главной задачей сборов станет изучение опыта антиснайперской тактики позиционного боя локальных конфликтов, работе снайперских групп в составе общевойсковых подразделений для уничтожения живой силы противника, автомобильной техники, а также овладение практическими навыками контрснайперской борьбы.

Особенностью сборов будет отработка ведения огня с использованием «из холодного ствола» (без пристрелочного выстрела) и «снайперского залпа» (синхронного выстрела по группе целей).

Данные методы исключают бесприцельную стрельбу, по которой условный противник может обнаружить снайпера, а также способны психологически воздействовать на большие скопления живой силы противника.

В сборах участвуют около 200 военнослужащих в пунктах постоянной дислокации в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской и Нижегородской областях. Планируется, что в ходе стрельб будет израсходовано около четырёх тысяч штук различных боеприпасов.

Пресс-служба Западного военного округа
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