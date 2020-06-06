06.06.2020 (06:00)
Снайперы общевойсковой армии ЗВО приступили к полевым сборам
Снайперы общевойсковой армии Западного военного округа приступили к полевым сборам со снайперами войсковых частей, соединений в Центрально-Черноземном регионе и Приволжье.
Главной задачей сборов станет изучение опыта антиснайперской тактики позиционного боя локальных конфликтов, работе снайперских групп в составе общевойсковых подразделений для уничтожения живой силы противника, автомобильной техники, а также овладение практическими навыками контрснайперской борьбы.
Особенностью сборов будет отработка ведения огня с использованием «из холодного ствола» (без пристрелочного выстрела) и «снайперского залпа» (синхронного выстрела по группе целей).
Данные методы исключают бесприцельную стрельбу, по которой условный противник может обнаружить снайпера, а также способны психологически воздействовать на большие скопления живой силы противника.
В сборах участвуют около 200 военнослужащих в пунктах постоянной дислокации в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской и Нижегородской областях. Планируется, что в ходе стрельб будет израсходовано около четырёх тысяч штук различных боеприпасов.