06.06.2020 (00:50)

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» завершает прохождение Балтийской проливной зоны и сегодня войдет в Балтийское море

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» завершает прохождение Балтийской проливной зоны и сегодня, 6 июня, войдет в Балтийское море. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отдал распоряжение организовать торжественную встречу судна в Кронштадте, куда судно прибудет утром 8 июня, завершив кругосветную экспедицию ВМФ России, посвященную 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со Дня рождения И.Ф. Крузенштерна.

«Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» следует встретить в Кронштадте 8 июня со всеми необходимыми почестями совместно с представителями руководства Русского Географического Общества, командованием Ленинградской военно-морской базы. Экипаж судна и участники экспедиции заслужили это, выполнив огромный объем океанографических исследований, находясь в море с декабря 2019 года», - сказал Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на совещании Центра Русского Географического Общества при Главном командовании ВМФ, которое состоялось в Адмиралтействе.

Все технические средства ОИС «Адмирал Владимирский» работают в штатном режиме, экипаж здоров и выполняет свои задачи по плану завершающего этапа кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со Дня рождения И.Ф. Крузенштерна, которая была начата в декабре 2019 года.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице