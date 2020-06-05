05.06.2020 (23:55)

В Центральном военно-морском музее организованы экспресс-виртуальные -экскурсии «Русский адмирал норвежского происхождения. Корнелий Иванович Крюйс»

Экспресс-экскурсию в цикле «Иностранцы на службу русского флота» проводит лектор-экскурсовод ЦВММ Мария Березюк.

Первый командующий Балтийским флотом (1705-1713) Корнелий Крюйс родился 4 июня 1657 года в городе Ставангер. С юных лет он посвятил себя морской службе. На судах различных стран побывал в Индии, Америке, избороздил Средиземное море. После переселения в Голландию К. Крюйс достиг заметного положения как командир разных судов. За 20-летнюю службу в Голландском флоте он участвовал в постройке кораблей, крепостей, гаваней. К концу XVII века Крюйс отлично зарекомендовал себя не только капитаном Голландского флота, но и обер-экипажмейстером Амстердамского адмиралтейства. Должность экипажмейстера состояла в вооружении судов и закупке всего необходимого для адмиралтейства. Крюйс вел ведомости всех принадлежностей судов, следил за работами мастеров на верфях, проверял их отчеты, продавал старые суда и т.д. По всей видимости, он был доволен и гордился своим положением. Но судьба уготовила ему крупные перемены и открыла дорогу к славе, правда уже в далекой России…

В собрании Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого храниться уникальный экспонат — редкое раскрашенное издание географического атласа реки Дон, Азовского и Черного морей, составленного вице-адмиралом К. И. Крюйсом в 1699 году.

Этот экземпляр атласа в течение двух с половиной веков хранился в штабе Военно-Морских Сил Нидерландов. 23 июля 1956 года, во время дружеского визита голландских кораблей в Ленинград, он был подарен голландскими моряками Военно-Морскому Флоту СССР. Атлас был передан в Центральный военно-морской музей 27 июля 1956 года Главнокомандующим Военно-Морским Флотом СССР адмиралом С. Г. Горшковым.

Издание первого навигационного атласа реки Дон, Азовского и Черного морей в оригинале называется «Прилежное описание реки Дону или Танаису, моря Азовскаго или Езера Меотскаго, Понта Эуксинскаго или Чернаго моря» (1699). Как видно из заглавия, названия всех водоемов на юге России звучали по-другому. Атлас был издан в 1703-1705 годах Хенриком Донкером в Амстердаме на русском и голландском языках. Его автор — сподвижник Петра Великого вице-адмирал Корнелий Иванович Крюйс, который лично занимался составлением карт и чертежей. Все рисунки раскрашены от руки и, по словам историков, наиболее точно для того времени отражают особенности водоемов и расположения городов и деревень.

Работа над будущим атласом была одной из первых картографических съемок петровского времени и началась еще до 1699 года.

В мае 1698 года двум дворянам, Василию Зарецкому и Луке Зубову, было поручено обследовать и описать р. Воронеж от г. Воронежа до места ее впадения в Дон и далее по Дону до Коротояка. Это были первые русские гидрографы. Низовья Дона были уже нанесены на карту Антонием Яковлевичем де Лавалем, австрийским инженером на русской службе, французом по происхождению, которому в октябре 1697 года было поручено провести тщательное изучение р. Дона, включая все его притоки, от Черкасска до моря. Его помощник Кристиан Ругель (или Руель), шведский инженер, провел измерения в устье р. Миус и вдоль северного побережья Азовского моря. Голландский корабельный мастер Петер Бергман получил приказ де Лаваля осенью 1697 года «...исследовать и обмерить все протоки в устье Дона, впадающие в море».

Петр I уделял югу России очень большое внимание. Именно на рейде Таганрога он провел свой первый смотр военных кораблей в 1699 году, перед отправкой на корабле «Крепость» посольства во главе с думным дьяком Емельяном Украинцевым в Турцию для заключения мира. Этого можно было достичь, только имея сильный флот на Черном море и строительство такого флота было поручено Корнелию Ивановичу в Воронеже.

В первой половине 1699 года Петр I уже сам руководил строительством кораблей в Воронеже. В июне того же года он спустился на кораблях своего молодого Азовского флота по Дону в Азов. Адмирал Крюйс, сопровождавший Петра и командовавший кораблем «Благое начало», провел съемку реки и описал ее. Он отмечал дату каждой якорной стоянки, в некоторых местах измерял высоту солнца и тщательно описывал берега реки, заводи, глубины и т.д.

Пробыв в Воронеже два года — в 1700 и 1701 годах, Крюйс в 1702 году отправился в Голландию, чтобы проверить, чему выучились русские дворяне, посланные сюда, а также набрать мастеров и моряков для русского флота. Он привез с собой рукописные карты Дона, которые были выгравированы, отпечатаны и изданы в Амстердаме в виде атласа. В тексте говорится, что основные карты реки были созданы в 1699 году. Однако позже утверждается, что истоки Дона были исследованы в 1703 году, когда Крюйс составил отдельную карту верховий Дона и Оки. Эта карта включена в лист 3 «Атласа». Атлас не датирован, скорее всего работы над его изданием велись до 1705 года.

В атласе имеются два титульных листа — на одном из них изображен царь Петр, а на другом — название атласа на голландском и русском языках. Далее идут: лист с посвящением царевичу Алексею; три листа с описанием р. Дона; четыре листа, на которых рассказывается история борьбы за Азов, два листа, на которых приведен профиль побережья, вычерченный, как явствует из текста, капитаном Питером фон Памбургом в 1699 году, когда он вез на корабле «Крепость» русское посольство в Константинополь; два листа, на которых изображен весь Дон от начала до конца, включая план гавани и хранилища в Таганроге; двенадцать листов, изображающих отдельные участки Дона в более крупном масштабе; карта рек Иловля и Камышинка, с указанием планируемого канала, который должен был соединить Волгу и Дон; карта Азовского и Черного морей, с проливом Босфор в отдельном картуше.

Поскольку карты создавались для моряков военно-морского флота, то на них нанесены румбы. Кроме двух общих карт, на всех остальных картах названия подписаны на русском и голландском языках... Для Воронежа, Коротояка, Чира Верхнего и Каргалы Нижней указана географическая широта, однако значения ее, встречающиеся в тексте и на карте, не всегда совпадают. На некоторых картах указана широта безымянных объектов, заводей, возвышенностей и т.д.

Русский адмирал (1721) норвежского происхождения, первый командующий Балтийским флотом (1705-1713) Корнелий Иванович Крюйс внес неоценимый вклад в историю российской картографии.



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