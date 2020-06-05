05.06.2020 (19:30)

Юнармия отправится в виртуальное путешествие «Я люблю Россию»

Чем знаменит поселок Рыбная Слобода в Татарстане? Что делал Федор Достоевский в Омске? Почему Ставрополье считается родиной слонов? Юнармейцы со всей страны объединятся 12 июня, чтобы рассказать интересные факты о своих районах, городах и деревнях в рамках проекта «Я люблю Россию».

Новая юнармейская акция охватит все восемь федеральных округов России. По замыслу получится виртуальное путешествие, во время которого состоятся включения из разных территорий. Мальчишки и девчонки поделятся историями о своей малой Родине. Вспомнят необычные и забавные факты. Расскажут о выдающихся земляках.

«Мы долго думали с ребятами как нам лучше провести и отметить День России. В прошлом году, к примеру, во многих регионах проходила патриотическая акция по развертыванию российского триколора. Сейчас, к сожалению, мы пока не можем выйти на улицу и повторить этот замечательный флешмоб. Но самоизоляция не стала проблемой, даже наоборот, появилось еще больше новых и крутых идей. И наш проект «Я люблю Россию» - яркое тому подтверждение», - поделился начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Виртуальное путешествие позволит за короткое время увидеть более тридцати регионов. Для включений юнармейцы выбрали любимые места. Так что картинка получится разнообразной – это реки и озера, горы, морские побережья, цветущие степи и многое другое. Воспитанники Движения порадуют и своими талантами. Кто-то возьмет в руки музыкальный инструмент, а кто-то выступит с песней или танцевальным номером в традиционном народном костюме.

И какой же праздник без гостей? К трансляции подключится директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В интервью юнармейцам она расскажет о работе, увлечениях и своих любимых местах. Будут и другие интересные гости – учителя, спортсмены, политики и актеры.

Еще одна рубрика – «Герои ЮНАРМИИ». Ребята пообщаются со своими ровесниками, которые в трудную минуту пришли на помощь другим людям. Спасли из пожара, обезвредили преступника, оказали помощь утопающему. Многие из них стали лауреатами Всероссийской премии «Горячее сердце». Все это можно будет увидеть в День России на официальной странице «ЮНАРМИИ» в социальной сети Вконтакте.

«ЮНАРМИЯ» создана по инициативе Минобороны России и поддержана президентом Российской Федерации. Цель Движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В настоящее время «ЮНАРМИЯ» насчитывает в своих рядах более 700 тысяч детей и подростков.

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