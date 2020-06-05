05.06.2020 (21:50)

В Самаре военнослужащие ЦВО провели репетицию Парада Победы с увеличенными дистанциями

Воинские части и соединения Центрального военного округа, дислоцированные в Самарской области, в целях профилактики коронавирусной инфекции провели репетицию военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне с увеличенными дистанциями между парадными расчетами.

Мероприятие началось с обработки специальными автомобилями АРС-14КМ, которые провели дезинфекцию площадки для проведения тренировок. Кроме того, транспорт, который доставил военнослужащих на тренировку, заранее обрабатывался специалистами соединения РХБ защиты дезинфицирующим раствором ДТС-ГК. В перерывах между прохождениями парадных расчётов проводилась замена медицинских масок и перчаток.

В тренировке приняли участие около 1,7 тыс. военнослужащих различных воинских частей и подразделений Самарского гарнизона и соединения специального назначения Центрального военного округа, а также представители ФСИН, МЧС, МВД и Росгвардии.

При подготовке к проведению парада спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками и медицинскими масками.



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