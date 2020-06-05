05.06.2020 (21:20)

Военнослужащие ЦВО помогут в тушении пожара на нефтяной скважине в Иркутской области

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) окажут помощь в тушении огня на нефтяной скважине одного из нефтедобывающих предприятий, расположенной в Усть-Кутском районе Иркутской области. Соответствующее решение принял министр обороны генерал армии Сергей Шойгу после обращения врио главы региона Игоря Кобзева на имя командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

Для ликвидации последствий аварии будет привлечен противотанковый расчет, дислоцированный в Самарской области. Для оперативной доставки группы военнослужащих и техники в Иркутскую область выделен военно-транспортный самолет Ил-76. При тушении пожара на скважине, связанного с разгерметизацией фонтанной арматуры на нефтепроводе, будет применяться противотанковое орудие МТ-12 "Рапира". Планируется, что выстрел снаряда срежет фонтанную арматуру горящей скважины, это поможет установить противовыбросовое оборудование для герметизации скважины.



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