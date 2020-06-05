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05.06.2020 (20:45)

Военные ЦВО провели дезинфекцию дорог города Сызрань

Расчеты оперативного реагирования радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели дезинфекцию дорог в городе Сызрани.

Соответствующее решение было принято командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным по обращению главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Были обработаны дороги общего пользования и остановки общественного транспорта.

Пресс-служба Центрального военного округа
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