05.06.2020 (20:45)
Военные ЦВО провели дезинфекцию дорог города Сызрань
Расчеты оперативного реагирования радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели дезинфекцию дорог в городе Сызрани.
Соответствующее решение было принято командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным по обращению главы Самарской области Дмитрия Азарова.
Были обработаны дороги общего пользования и остановки общественного транспорта.