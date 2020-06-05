05.06.2020 (20:30)
В Самарской области юнармейцы организовали чествования ветеранов Великой Отечественной войны
Юнармейцы устроили для ветеранов в Самарской области персональные чествования в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Юные патриоты с малыми барабанами пришли к домам ветеранов в Безенчукском районе и исполнили у их домов фронтовые мелодии. Поздравления получили участники войны - Степанов Александр Михайлович, Давыдов Михаил Ефимович, Ушаков Степан Иванович, Субботин Виктор Михайлович, Денисов Гавриил Антонович, Никашин Борис Егорович, Шинкоренко Зинаида Ивановна, а также Филушкин Александр Иванович.
«Я настолько тронут, что уже даже не могу сдержать слёз», - сказал Александр Иванович Филушкин. – «Большое спасибо, что вы помните нас, стариков».
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