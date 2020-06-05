05.06.2020 (20:00)

Военнослужащие ЗВО приступили к возведению трёх автодорожных мостов в Тульской области

В Тульской области в рамках тактико-специального учения военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа завершили проведение подготовительных работ на береговых площадках и приступили к возведению трёх автодорожных мостов.

«Всего военнослужащие ЗВО возведут пять автодорожных мостов для обеспечения транспортной доступности социальных объектов жителям ряда населенных пунктов региона», - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв.

В ходе подготовительных работ военнослужащие ЗВО демонтировали аварийные мосты и оборудовали подъездные пути. В настоящее время личный состав приступил к строительству моста через реку Уготь (н.п. Красивка, Чернский район) протяжённостью 36 метров, моста через реку Упа (н.п. Завьялово, Прудки, Рождествено, Козюлькино, Одоевский район) протяжённостью 84 метра, моста через реку Вырка (н.п. Фатьяново) протяжённостью 36 метров. Расчёты специальной техники выполняют забивку свай, обустройство опор и монтаж главных балок пролётных строений.

Ранее отдельный дорожно-комендантский и отдельный мостовой батальоны совершили марш в Тульскую область. Для возведения мостов военнослужащие применят девять комплектов мостовых прокатных балок.



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