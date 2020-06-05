05.06.2020 (21:00)

В объединении ПВО-ПРО (ОсН) ВКС прошла тренировка дежурных сил ПВО

В объединении ПВО-ПРО особого назначения Воздушно-космических сил прошла проверка боевой готовности дежурных сил, выполняющих задачи по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района, полетами контрольных целей, роль которых выполняли дежурные по ПВО самолеты Су-35с, Су-34, Су-30см, а также вертолеты Ми-24п.

В ходе проверки дежурные подразделения радиотехнических полков своевременно обнаружили, а подразделения зенитных ракетных полков выполнили условный обстрел всех контрольных целей. Имитировались действия самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов на малых, средних и больших высотах.

Всего боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» выполнили более 30 условных ракетных пусков.

В проверке боевой готовности дежурных по ПВО сил приняли участие более 30 боевых расчетов зенитных ракетных и радиотехнических подразделений объединения ПВО-ПРО. В проверке также приняли участия дежурные подразделения ПВО Западного военного округа, дислоцированные в московском регионе.

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