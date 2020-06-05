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05.06.2020 (19:15)

В РВСН прошла тренировка по противодействию условным диверсионным формированиям

В соединениях и воинских частях Ракетных войсках стратегического назначения прошла тренировка по противодействию условным диверсионным формированиям.

В ходе комплексной тренировки подразделениями противодиверсионной борьбы отработаны вопросы по выполнению отдельных мероприятий усиления несения службы, выдвижения групп разведки в позиционные районы и отражение нападений условных диверсионно-разведывательных формирований.

Также были отработаны ряд учебных задач с группами разминирования на различных участках местности с применением современного вооружения.

По замыслу занятий, условные диверсионные группы совершили нападение на контрольно-пропускной пункт с целью проникновения на территорию военного городка и проведения диверсии с захватом административных зданий.

По сигналу тревоги противодиверсионные группы выдвинулись в указанный район и оцепили местность. Для оценки тактической обстановки и сил условного противника военнослужащие подразделения использовали беспилотные летательные аппараты.

Всего в комплексной тренировке было задействовано свыше 2000 военнослужащих, около 150 единиц боевой и специальной техники, а также 5 расчетов управления беспилотными летательными аппаратами.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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