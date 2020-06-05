05.06.2020 (19:00)

Гранатометчики общевойсковой армии ЗВО отрабатывают приемы уничтожение бронетехнику с бортовой защитой и «джихад-мобили»

Гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа учатся уничтожать на максимальных дальностях бронеавтомобили террористов.

Сборы проходят на полигонах в Смоленской, Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

Огневые тренировки проводятся из гранатометов РПГ-7В и АГС-17 одиночным и групповым способами. Особое внимание уделяется отработке приемов по уничтожению движущихся мишеней, имитирующих транспортные средства с бортовой защитой от кумулятивных снарядов, а также «джихад-мобили».

«Джихад-мобили» широко использовались боевиками в Сирии при нападении на блокпосты, КПП и другие военные объекты правительственных сил.

Также гранатометчики на сборах отрабатывают занятие позиций у КПП и административных зданий, учатся вести разведку целей, классифицировать их по важности, вводить поправки при стрельбе, а также поражать наиболее уязвимые места в местах расположения двигателей, шасси, подвижных узлов бронетехники.



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