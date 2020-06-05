05.06.2020 (18:45)

Боевая техника сухопутных и береговых войск Северного флота прибыла в город-герой Мурманск для подготовки к военному параду

Сегодня экипажи боевых машин подразделений сухопутных и береговых войск и частей ПВО Северного флота завершили тренировки на аэродроме Корзуново в Печенгском районе Мурманской области и совершили 150 километровый марш до столицы региона. Более 40 единиц боевой техники прибыли в отдельный ремонтно-восстановительный батальон Северного флота для подготовки к военному парада, посвящённому 75-й годовщины Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.

Боевые машины следовали по автодороге двумя организованными колоннами в сопровождении военной автоинспекции, которая обеспечила безопасность движения по всему маршруту и в городе Мурманске.

В марше приняла участие колёсная техника, в том числе зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» на базе четырёхосных грузовиков КамАЗ, реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортёры БТР-82А и другие боевые машины.

Всего в параде примет участие 72 единицы боевой и исторической техники. Возглавит колонну легендарный танк Т-34. Из современной техники парадным строем пройдут арктические танки Т-80БВМ, двухзвенные вездеходы «Алеут», пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион» и зенитного ракетного комплекса С-400, которые станут самыми габаритными участниками военного парада в Мурманске.



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