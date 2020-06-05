05.06.2020 (18:30)

В Красноярском крае состоялась первая отправка новобранцев весеннего призыва

Более 120 первых новобранцев весеннего призыва сегодня были отправлены с краевого сборного пункта военного комиссариата Красноярского края для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил России.

В связи с ограничительными мероприятиями, действующими в регионе, торжественная отправка прошла без участия родственников призывников, со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований.

Все призывники накануне прошли тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19, результаты анализов у молодых людей отрицательные.

Новобранцам выданы маски, бахилы, перчатки, антисептики для дезинфекции рук. Помещения, в которых находилось молодое пополнение до отправки в войска, и транспорт, на котором призывники убывали к местам прохождения дальнейшей службы, были полностью продезинфицированы силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

Проходить службу призывники будут в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, а также в подразделениях Воздушно-космических сил. Всего в ряды ВС РФ из Красноярского края в период проведения весеннего призыва будет направлено более 2 тыс. новобранцев.



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