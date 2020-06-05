05.06.2020 (18:15)

Российские огнеметчики уничтожили доты условного противника на учении в горах Таджикистана

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты 201-й российской военной базы уничтожили долговременные огневые точки условного противника на учении в горах Таджикистана.

В ходе наступления мотострелковых подразделений на оборонявшегося противника расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» обнаружили хорошо замаскированные дотыы на скатах гор. Личному составу огнеметных подразделений, приданных на усиление мотострелков была поставлена задача подавить цели, находящиеся на пути наступления.

Расчеты пехотных реактивных огнеметов «Шмель» выдвинулись в назначенный район и, заняв позиции, через амбразуру уничтожили огневые точки на дальности до 500 метров. Стрельбы велись различными видами боеприпасов как одиночными выстрелами, так и залпами огнеметных отделений.

В однодневном учении, которое состоялось на полигоне Ляур, приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе танки Т-72 и бронетранспортеры БТР-82А.



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