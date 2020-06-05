05.06.2020 (18:00)

Один из воинских эшелонов с выпускниками школы техников РВСН из Астраханской области прибыл в Барнаул

Один из воинских эшелонов с выпускниками школы техников Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дислоцированной в Астраханской области, прибыл в Барнаул. На вокзале военнослужащих встретили представители командования Барнаульского ракетного соединения, которые организовали доставку молодого пополнения в расположение воинской части.

По прибытии в ракетное соединение личный состав был размещен в специально оборудованных помещениях на обсервацию, которая продлится 14 дней, по ее окончании военнослужащие будут направлены в сводный батальон прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.

Около 100 выпускников учебного центра РВСН, получивших удостоверения механиков-водителей пусковых установок и специальных колесных шасси не только МАЗ-543, но и МЗКТ-7930, продолжат дальнейшую службу в частях и подразделениях Барнаульского ракетного соединения.

За зимний период обучения в РВСН подготовлено более 2 тыс. младших специалистов. За время обучения военнослужащие успешно освоили новые образцы средств и комплексов связи, получили богатый практический опыт. Командиры и профессорско-преподавательский состав учебных центров, опираясь на свой войсковой и жизненный опыт, за четыре месяца интенсивного обучения подготовили востребованных в РВСН специалистов.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице