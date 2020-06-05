05.06.2020 (17:45)

Более 2 тыс. младших специалистов пополнят войска общевойсковой армии ЗВО в летнем периоде обучения

Более 2 тыс. младших специалистов будут направлены для прохождения военной службы в воинские части и соединения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в летнем периоде обучения.

Прибывшие военнослужащике продолжат службу на должностях механиков-водителей и наводчиков-операторов колесной и гусеничной боевой техники (танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2), командиров артиллерийских расчетов противотанковых ракетных комплексов «Штрум-С», артиллерийских и минометных орудий, специалистов связи и операторов радиолокационных станций.

100% личного состава, прибывшего для несения службы, пройдут термометрию, медицинский осмотр, двухнедельный карантин и будут протестированы на наличие вирусных заболеваний.



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