Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.06.2020 (17:45)

Более 2 тыс. младших специалистов пополнят войска общевойсковой армии ЗВО в летнем периоде обучения

Более 2 тыс. младших специалистов будут направлены для прохождения военной службы в воинские части и соединения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в летнем периоде обучения.

Прибывшие военнослужащике продолжат службу на должностях механиков-водителей и наводчиков-операторов колесной и гусеничной боевой техники (танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2), командиров артиллерийских расчетов противотанковых ракетных комплексов «Штрум-С», артиллерийских и минометных орудий, специалистов связи и операторов радиолокационных станций.

100% личного состава, прибывшего для несения службы, пройдут термометрию, медицинский осмотр, двухнедельный карантин и будут протестированы на наличие вирусных заболеваний.

Пресс-служба Западного военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false