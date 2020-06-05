05.06.2020 (17:30)

Женская команда ЗВО по практической стрельбе провела завершающую тренировку для участия в соревнованиях ВС РФ

Первая женская команда Западного военного округа (ЗВО) по практической стрельбе провела завершающую тренировку для участия в соревнованиях Вооруженных Сил Российской Федерации.

Тренировки проходили в Тамбовской области. Военнослужащие-женщины отработали стрельбы из неудобных положений в условиях городской застройки. Особенностью ведения огня в составе огневой двойки или огневой группы стала отработка точной стрельбы с выбором наиболее опасной цели.

Стрелки вели огнь из пистолета бесшумного (ПБ) и пистолета Ярыгина (ПЯ) по подвижным целям на расстоянии до 25 метров, а также из новых автоматов Калашникова АК-12 с коллиматорными прицелами на расстоянии до 350 метров.

Каждая тренировка проходила со строгим соблюдением противоэпидемиологических мер — поддержанием масочного режима, а также социальной дистанции между участницами и инструкторами.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице