05.06.2020 (17:15)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели онлайн-экскурсию по музею боевой славы
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели онлайн-экскурсию по музею боевой славы.
В рамках экскурсии зрителям продемонстрировали бюст Маршала Советского Союза Георгия Жукова, который открыли в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы, и зал, посвященный Великой Отечественной войне, в котором экспонировались различные виды оружия, обмундирование и средства связи, применявшиеся в годы войны.
Экскурсия в музей боевой славы ОГРВ ПРРМ была приурочена к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.