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05.06.2020 (17:00)

Со специалистами ремонтного подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровье прошло занятие по специальной подготовке

С военнослужащими ремонтной роты Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло теоретическое занятие по специальной подготовке.

В ходе занятия около 50 военнослужащих изучили порядок проведения технического обслуживания, текущего, среднего и капитального ремонта военной техники. Специалистам был доведен порядок выполнения регулировочных, крепежных, слесарно-механических работ в полевых условиях с помощью МТО-АТ.

В завершение мероприятия военнослужащие сдали зачеты, которые включали в себя вопросы по тактико-техническим характеристикам штатной техники.

Занятие с ремонтным подразделением ОГРВ ПРРМ проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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