05.06.2020 (16:45)

Западный военный округ приступил к перебазированию 30 боевых самолетов и вертолетов для участия в Параде Победы в Москве

Западный военный округ (ЗВО) приступил к перебазированию на оперативные аэродромы в Клину и Липецке боевых самолётов и вертолётов для участия в тренировках военного парада в Москве.

Сегодня лётчики ЗВО совершили перелёты с аэродромов постоянного базирования для участия в тренировках воздушной части парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт 24 июня.

Авиация округа на военном параде в Москве будет представлена новейшими истребителями Су-35С, Су-30СМ, транспортно-боевыми вертолётами Ми-8, ударными вертолётами Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

В ходе тренировок лётчики в составе тактических звеньев отработают вопросы соблюдения высоты, дистанций и интервалов между самолётами и вертолётами.



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