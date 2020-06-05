05.06.2020 (01:00)

Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек в целях увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Военнослужащие полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Восточного военного округа приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью более 700 километров из н.п. Кяхта (Республика Бурятия) в г. Чита (Забайкальский край).

В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 31 единица специальной военной техники.

По завершению марша полевой многопрофильный мобильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в районе г. Чита (Забайкальский край), где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению Забайкальского края.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

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