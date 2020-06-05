05.06.2020 (16:15)

Спецназ ЦВО в ходе учения в Новосибирской области совершил 30-км марш-бросок в тыл условного противника

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условного противника после 30-км марш-броска на полигоне Новосибирской области.

В ходе учения разведчики совместно с расчётом комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10» вскрыли место расположения замаскированного полевого лагеря условного противника. Военнослужащие совершили ночной марш-бросок на 30 км в обозначенный район. После прибытия на место командиром группы была поставлена задача на ведение разведки с применением специального прибора ЛПР-3. Получив информацию по количеству личного состава противника и расположении лагеря, было принято решение о нанесении огневого удара, захвата образцов вооружения и секретных документов. Разведчики бесшумно подобрались и слаженными действиями уничтожили условного противника огнем из автоматов АК-12, пулеметов «Печенег», гранатометов РПГ-18 «Муха» и снайперских винтовок СВД.

В тактико-специальном учении принимали участие около 500 военнослужащих, было задействовано 15 единиц военной техники.



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