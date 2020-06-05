05.06.2020 (16:00)

В Москве 100-я ВАИ провела акцию, посвященную Международному дню безопасности на железнодорожных переездах

В период со 2 по 4 июня в Московском территориальном гарнизоне 100-я военная автомобильная инспекция (территориальная) провела профилактическую акцию, посвященную Международному дню безопасности на железнодорожных переездах.

Данная акция проводилась для повышения безопасности движения на железнодорожных переездах, которые относятся к зонам повышенной опасности. При применении машинистом всех средств экстренного торможения тормозной путь поезда может составлять до двух километров.

Инспекторы ВАИ вручали военным водителям памятки об основных правилах безопасности при пересечении железнодорожных переездов и напоминали о важности соблюдения требований ПДД.

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