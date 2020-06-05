05.06.2020 (15:45)

Более 100 увольняемых в запас военнослужащих по призыву своевременно убыли домой из армейского корпуса Балтийского флота

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области, продолжается увольнение в запас военнослужащих по призыву, отслуживших установленные сроки.

Всем увольняемым военнослужащим оказывают содействие в приобретении проездных билетов до мест постановки на воинский учёт.

Все мероприятия проводятся с соблюдением правил противовирусной безопасности. Военнослужащие обеспечиваются индивидуальными средствами защиты — медицинскими масками и перчатками.

Доставка военнослужащих до аэродромов и аэропортов осуществляется на автотранспорте Минобороны России, прошедшем специальную обработку.

Всего в ближайшее время домой отправятся около 2 тыс. человек, прошедших военную службу в армейском корпусе Балтийского флота.

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