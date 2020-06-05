05.06.2020 (15:30)

Под Калининградом проходят тренировки механизированной колонны к параду Победы

На аэродроме Храброво под Калининградом проходят ежедневные тренировки механизированной колонны, участвующей в параде Победы.

24 июня в военном параде в Калининграде, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут задействованы свыше 75 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

Во главе механизированной колонны по площади Победы своим ходом пройдет легендарный танк Т-34. Современная техника на параде будет представлена танками Т-72Б3, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», самоходными гаубицами «Гвоздика», зенитными ракетными системами С-400, зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град», бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто- и бронетехникой.

Кроме того, жители и гости Калининграда увидят роботизированный дистанционно управляемый комплекс «Платформа-М», бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили «Тигр-М».

В ходе подготовки к проведению торжественных мероприятий в Калининградской области спланирован комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, а также мест проживания военнослужащих, привлекаемых к тренировкам. Все участники предстоящего парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

Подготовка техники к участию в военном параде проводилась на базе ремонтного батальона автобронетанковой службы Балтийского флота. В парке соединения были развернуты пункты покраски, технического обслуживания и ремонта, ежедневного технического осмотра, пункт чистки и мойки, а также пункт заправки техники.

После предварительной подготовки техника была переброшена на аэродром Храброво в Калининградской области, где в настоящее время проводятся тренировки механиков-водителей.

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