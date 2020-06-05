05.06.2020 (15:15)
Сапёры Балтийского флота обезвредили семь крупнокалиберных боеприпасов времён Великой Отечественной войны
Специалисты групп разминирования отдельного морского инженерного полка и мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота обезвредили в Калининградской области семь крупнокалиберных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
На улице Заречной в городе Гурьевске в ходе проведения строительных работ был обнаружен 100-мм артиллерийский снаряд. Он был обезврежен специалистами инженерного полка.
Сапёры мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота обезвредили шесть 125-мм артснарядов в лесном массиве на территории Гусевского городского округа.
Все найденные боеприпасы вывезены на военные полигоны для последующего уничтожения.
С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 1,2 тыс. различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.