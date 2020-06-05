05.06.2020 (14:30)

Более 3 тыс. мотострелков ЮВО приступили к боевому слаживанию на полигонах в Ростовской и Волгоградской областях

В 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) началось боевое слаживание подразделений мотострелковых соединений. Более 3 тыс. военнослужащих одновременно принимают участие в занятиях по огневой и тактической подготовкам на полигонах в Ростовской и Волгоградской областях.

В ходе масштабного полевого выхода мотострелки, артиллеристы и танкисты ЮВО в составе отделений, расчетов и экипажей на практике отрабатывают ведение боевых действий в обороне и наступлении с выполнением стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники.

В летнем периоде обучения большая часть практических занятий пройдет в темное время суток.

В целях качественного выполнения боевых стрельб на полигонах подготовлено свыше 5 тыс. радиоуправляемых мишеней, имитирующих командные пункты, бронетехнику, огневые средства и живую силу противника.

Все занятия проводятся с соблюдением необходимых санитарных требований с целью исключения заноса новой коронавирусной инфекции.



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