05.06.2020 (14:15)

Командующий ВДВ совершил рабочую поездку в отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение в Бурятии

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков совершил рабочую поездку в Улан-Удэнское отдельное гвардейское соединение ВДВ, где проверил обустройство военной инфраструктуры, а также оценил состояние и организацию подготовки личного состава соединения.

Командующим были осмотрены объекты казарменного фонда, парковых и складских зон. Проведён смотр вооружения и военной техники, учебно-материальной базы, полигонного оборудования и оценена их готовность к занятиям по боевой подготовке в летнем периоде обучения.

В завершение осмотра объектов гвардейского соединения генерал-полковник Андрей Сердюков довел приоритетные задачи, стоящие перед личным составом Воздушно-десантных войск в 2020 году.

Стоит отметить, что гвардейское соединение из Улан-Удэ оснащено самыми современными образцами вооружения, военной техники, средствами десантирования и связи, что позволяет эффективно решать поставленные задачи.



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