05.06.2020 (14:00)

Военнослужащие ЦВО в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске вышли на тренировочные площадки для репетиции военного парада 24 июня



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске вышли на тренировочные площадки для репетиции военного парада 24 июня

Тысячи военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) вышли на тренировочные площадки в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске для репетиции военного парада 24 июня в честь 75-й годовщины Великой Победы.

Военнослужащие оттачивают слаженность, синхронность движения в парадном строю. Пристальное внимание уделено приемам выполнения воинского приветствия и ответу на поздравления командующих парадами.

Кроме того, к тренировкам воздушной части парада приступили летчики ЦВО. Над аэродромом базирования экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 отрабатывают линейный пролет в строго обозначенное время, слаженность экипажей, соблюдение интервалов и дистанций в воздухе в составе авиаотряда.

Тренировки прошли с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Командованием предприняты меры по ограничению контактов участников парадных тренировок с другими военнослужащими и гражданскими служащими.

На территории ЦВО пройдет три военных парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также более 50 торжественных шествий.



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