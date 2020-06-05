05.06.2020 (14:00)
Военнослужащие ЦВО в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске вышли на тренировочные площадки для репетиции военного парада 24 июня
Тысячи военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) вышли на тренировочные площадки в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске для репетиции военного парада 24 июня в честь 75-й годовщины Великой Победы.
Военнослужащие оттачивают слаженность, синхронность движения в парадном строю. Пристальное внимание уделено приемам выполнения воинского приветствия и ответу на поздравления командующих парадами.
Кроме того, к тренировкам воздушной части парада приступили летчики ЦВО. Над аэродромом базирования экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 отрабатывают линейный пролет в строго обозначенное время, слаженность экипажей, соблюдение интервалов и дистанций в воздухе в составе авиаотряда.
Тренировки прошли с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Командованием предприняты меры по ограничению контактов участников парадных тренировок с другими военнослужащими и гражданскими служащими.
На территории ЦВО пройдет три военных парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также более 50 торжественных шествий.