Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.06.2020 (14:00)

Военнослужащие ЦВО в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске вышли на тренировочные площадки для репетиции военного парада 24 июня

Тысячи военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) вышли на тренировочные площадки в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске для репетиции военного парада 24 июня в честь 75-й годовщины Великой Победы.

Военнослужащие оттачивают слаженность, синхронность движения в парадном строю. Пристальное внимание уделено приемам выполнения воинского приветствия и ответу на поздравления командующих парадами.

Кроме того, к тренировкам воздушной части парада приступили летчики ЦВО. Над аэродромом базирования экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 отрабатывают линейный пролет в строго обозначенное время, слаженность экипажей, соблюдение интервалов и дистанций в воздухе в составе авиаотряда.

Тренировки прошли с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Командованием предприняты меры по ограничению контактов участников парадных тренировок с другими военнослужащими и гражданскими служащими.

На территории ЦВО пройдет три военных парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также более 50 торжественных шествий.

Пресс-служба Центрального военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false