05.06.2020 (13:45)
Мотострелки и разведчики российской военной базы в Таджикистане совершенствуют навыки стрельбы в горах
Мотострелки и разведчики российской военной базы в Таджикистане совершенствуют навыки ведения огня из стрелкового оружия и боевых машин в горах.
На полигоне Ляур военнослужащие в составе подразделений отрабатывают вопросы ведения современного общевойскового боя в обороне и наступлении.
Экипажи бронетранспортёров БТР-82А совершенствуют навыки по разведке целей и корректировке огня из пушки и пулемёта. Стрельба из вооружения бронемашин проходит в дневное и ночное время суток с места и в движении.
Разведчики оттачивают мастерство в меткости ведения огня из снайперских винтовок и пулеметов «Печенег», поражая мишени на расстоянии от 100 до 1200 метров.
Также проводятся занятия по метанию ручных боевых гранат на склонах гор и равнине.
В мероприятиях принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц техники.
Справочно:
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.