05.06.2020 (13:45)

Мотострелки и разведчики российской военной базы в Таджикистане совершенствуют навыки стрельбы в горах

Мотострелки и разведчики российской военной базы в Таджикистане совершенствуют навыки ведения огня из стрелкового оружия и боевых машин в горах.

На полигоне Ляур военнослужащие в составе подразделений отрабатывают вопросы ведения современного общевойскового боя в обороне и наступлении.

Экипажи бронетранспортёров БТР-82А совершенствуют навыки по разведке целей и корректировке огня из пушки и пулемёта. Стрельба из вооружения бронемашин проходит в дневное и ночное время суток с места и в движении.

Разведчики оттачивают мастерство в меткости ведения огня из снайперских винтовок и пулеметов «Печенег», поражая мишени на расстоянии от 100 до 1200 метров.

Также проводятся занятия по метанию ручных боевых гранат на склонах гор и равнине.

В мероприятиях принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц техники.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.



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