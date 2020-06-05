05.06.2020 (13:30)

Учебные центры ЦВО подготовили и отправили в войска около 3 тыс. младших специалистов

Учебные центры подготовки младших специалистов Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Свердловской и Ульяновской областях, обучили и отправили в войска около 3 тыс. военнослужащих, прошедших подготовку более чем по 20 военно-учетным специальностям в зимнем периоде обучения.

Курсанты прошли обучение по специальностям операторов квантово- и оптико-электронной техники связи, радиолокационных станций обнаружения и наведения, мастеров по ремонту вооружения и военной техники, наводчиков-операторов боевых машин пехоты, наводчиков танков и номеров расчетов артиллерии.

В ходе выпускных экзаменов военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин, контрольные упражнения по вождению колесной и гусеничной техники, а также нормативы по работе на унифицированных командно-штабных машинах Р-149, цифровых комплексах связи «Переселенец» и другой современной технике.

Мероприятия подготовки и сдачи выпускных экзаменов прошли при строгом соблюдении требований эпидемической обстановки. Все военнослужащие были обеспечены средствами защиты органов дыхания и дезинфицирующими гелями. Сдача теоретической подготовки в классах и на тренажерах проходила малыми группами с соблюдением социальной дистанции. Курсант получал допуск к занятиям и экзаменам только после измерения температуры и осмотра дежурным медиком.

По прибытии в войска все военнослужащие пройдут обязательный 14-дневный карантин.

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