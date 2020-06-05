05.06.2020 (15:00)

На форуме «Армия-2020» будет организована уникальная выставочная площадка предприятий отечественного танкостроения

Столетняя эволюция образцов отечественной бронетанковой техники будет представлена гостям и участникам Международного военно-технического форума «Армия–2020». Уникальную линейку из 23 танков и бронеавтомобилей впервые развернут на открытой площадке в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

На выставке, посвященной вековому юбилею отечественного танкостроения, будут представлены официально запатентованные образцы исторической и современной бронетанковой техники из музейных фондов Минобороны России и предприятий оборонной промышленности.

В состав экспозиции войдут практически все танки, произведенные в указанный период. Музейные фонды Минобороны России наполнят выставку средними танками Т-24, Т-34-85, Т-44, Т-54, Т-55, Т-62, тяжелыми танками ИС-2, ИС-3, Т-10М, плавающим танком ПТ-76, а также модельным рядом основных боевых танков разных лет — Т-64, Т-72Б3М, Т-80БВМ.

Предприятия промышленности планируют дополнить экспозицию редкими образцами танков Т-20, Т-26, Т-30, Т-38, Т-60, Т-70, бронеавтомобилей БА-10, БА-64, а также современной бронетанковой техники — Т-90М и Т-14 «Армата».

Кроме того, по периметру аллеи будут развернуты музейные стенды легендарных отечественных танковых заводов. Гости и участники форума смогут ознакомиться с образцами конструкторской и технической документации, фотографиями, а также знаменами военного времени — Государственного Комитета Обороны и Народного комиссариата танковой промышленности СССР, наградами работников танкостроительных предприятий.

Справочно:

Международный военно-технический форум «Армия–2020» пройдет в период с 23 по 29 августа. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

Основная выставочная экспозиция форума займет площадь 257,6 тыс. квадратных метров, где для свободного осмотра будут выставлены 373 единицы вооружения, военной и специальной техники из наличия Минобороны России, а также более 25 тыс. экспонатов от организаций и предприятий промышленности.



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