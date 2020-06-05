05.06.2020 (09:10)

Специалисты подразделений материально-технического обеспечения ВС РФ приступили к подготовке площадки для размещения полевого госпиталя в Чите



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты подразделений материально-технического обеспечения ВС РФ приступили к подготовке площадки для размещения полевого госпиталя в Чите

Специалисты подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к подготовке площадки, предназначенной для размещения полевого многопрофильного госпиталя Восточного военного округа (ВВО) в Чите (Забайкальский край).

«После получения задачи была проведена рекогносцировка по размещению мобильного полевого госпиталя. В ходе рекогносцировки была выбрана площадка, не требующая дополнительного инженерного дооборудования. На данный момент подразделениями инженерных войск проводится оборудование подъездных путей к площадке размещения полевого мобильного госпиталя», — рассказал начальник инженерных войск 29-й общевойсковой армии ВВО полковник Анатолий Романовский.

Ранее сообщалось, что личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений ВВО совершает марш на штатной технике протяженностью более 700 километров из города Кяхта (Республика Бурятия) в Читу (Забайкальский край).

В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста, а также 31 единица специальной техники.

По завершении марша полевой многопрофильный госпиталь планируется развернуть в районе Каштак города Читы.

Мобильный многопрофильный госпиталь на базе пневмокаркасного сооружения предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

Справочно:

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу ВВО приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек в целях увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

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